Abdülkadir Selvi: Gün sahte FETÖ’cüler icat edip bu mücadeleyi sulandırma günü değil

FETÖ’yle mücadelede, birilerinin korunduğu şeklinde bir algının oluşmasına izin vermemeliyiz. Bir süredir, ‘Damatlar’ tartışması yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in serbest bırakılması, müthiş bir kırılmaya yol açtı. Ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, devletler hukuku gibi yeni bir dal doğdu; ‘Damatlar Hukuku’.

Mahkemelere hukuku, adaleti hatırlatmak gibi bir iş içine girmeyeceğim. Mahkemelerin FETÖ yargılamasından dolayı müthiş bir sosyal medya taarruzu altında olduğunun farkındayım. Maddi delillere göre birini denetimli serbestlik kapsamında bıraktıklarında lince tabi tutuluyorlar. O zaman bırakalım, sosyal medya yapsın yargılamaları. O sosyal medyadakiler bundan birkaç yıl önce Fetullah Gülen adına kesip biçiyordu. Gelinen noktada mahkemelerin de hukukunu korumak gerekiyor.

Gün sahte FETÖ’cüler icat edip bu mücadeleyi sulandırma günü değil, gerçek FETÖ’yle mücadele etme günü.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı