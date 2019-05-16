Abdulkadir Selvi: Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmalarını hızlandırdığı konuşuluyor

Bu arada siyasi kulislerde iki şey daha, çok konuşulmaya başlandı.

1- Kabine değişikliği.

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2- Abdullah Gül–Ali Babacan partisinin kuruluş çalışmalarının hızlandırıldığı. Buna bir de Ahmet Davutoğlu cephesinde sürdürülen çalışmaları eklemek lazım.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı