Abdulkadir Selvi: Görünen o ki 2023 seçimlerinde üçüncü bir ittifak daha kurulacak

Seçimlere 2 yıldan uzun bir süre var ama ittifak tartışmaları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi, fay hatlarını harekete geçirdi. Erdoğan ile Asiltürk’ün görüşmede sadece ittifak konusunu değil, hizmet ve siyaset meselesini de konuştukları söyleniyor. “Gönül diliyle konuştular” deniliyor. Zaten Asiltürk de Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı forsunu bir kenara bırakıp geldiğini, ağabey-kardeş olarak sohbet ettiklerini söylemişti. Oğuzhan Asiltürk ile Erdoğan arasında geçmişe dayanan sağlam bir dostluk var. Asiltürk, Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ali Coşkun’u aday göstermek istediği sırada Erdoğan’ın adaylığına destek vermiş. Ayrıca Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması üzerine de Erdoğan’ı arayıp tebrik etmiş. Bu arada Asiltürk’le sadece Erdoğan görüşmemiş. Kısa bir süre önce AK Parti’nin iki önemli ismi Asiltürk’ü ziyaret etmiş.

Saadet Partisi, bir bölünmeye meydan vermemek için ittifak konusunu derin dondurucuya kaldırdı. Saadet Partisi ne yapar bilmem ama görünen o ki 2023 seçimlerinde üçüncü bir ittifak daha kurulacak.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı