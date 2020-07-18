Abdulkadir Selvi: Fuat Oktay’a sordum; yeni dönemde bakanlıkların ayrılması düşünülüyor mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yeni sistemi konuştuğumuz için gündemde olan bir konuyu sorma gereği duydum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bazı bakanlıklar birleştirilmişti. Aile ve Çalışma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm gibi. Yeni dönemde bu bakanlıkların ayrılması düşünülüyor mu?

Fuat Oktay, “Şu anda bizim gündemimizde A, B, C bakanlığının ayrılması gibi bir şey yok. Bakanlıkların birleştirilmesi konusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde çok bir sorun teşkil etmiyor. Bir sorun varsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bir kararnameyle düzeltileceği için zor değil. Bakanlıkların ayrılması gerekirse Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılabilir” diye konuştu.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı