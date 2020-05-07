Abdulkadir Selvi: Erken seçim dendi mi önce Bahçeli’ye bakmak gerekiyor

Erken seçimi tartışırken iki noktayı göz ardı etmemek lazım.

1- Erdoğan erken seçime giderse yeni sistem gereği daha 2023 yılına kadar yapacağı Cumhurbaşkanlığının ilk dönemi de burada sona erer. Daha üç yılı varken Erdoğan neden erken seçime gitsin?

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2- Şimdiye kadar Türkiye’yi erken seçime MHP Lideri Devlet Bahçeli götürdü. Bir anlamda erken seçimin anahtarı Bahçeli’nin elinde. 3 Kasım 2002 seçimlerine ve 24 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli’nin çağrısı üzerine gittik. O nedenle erken seçim denildi mi önce Bahçeli’ye bakmak gerekiyor. Bahçeli de “Herkes hesabını 2023’e göre yapsın” dedi. O zaman erken seçim konusuna bir nokta koymak gerekiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı