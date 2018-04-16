Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın yeni stratejisini bir kenara yazın çünkü bundan sonra daha sık duyacağız

Türkiye’nin de Fırat Kalkanı harekâtından bu yana uyguladığı bir Suriye planı var. Planın özü Suriye’de daha etkin olmaya dayanıyor. Bu plandan vazgeçilmeyecek, tam aksine daha da güçlendirilecek. Sahada güçlü olan masada etkili olur stratejisiyle hareket ediliyor. Kimyasal silahlarla mücadelede ABD’nin planını destekliyoruz ama Fırat Kalkanı ve Afrin harekâtlarında Rusya ile işbirliği yapıyoruz. Son olayla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan buna bir de kriz odaklarıyla aktif diyaloğu ekledi. Suriye’ye müdahale öncesinde ve sonrasında Trump, Putin, May ve Macron’la görüşen tek lider Erdoğan’dı. 72 saat içinde 5 liderle görüştü, bazıları ile iki tur yaptı. Böylece Türkiye’nin operasyondan zarar almadan çıkmasını sağladı. Tersi olabilirdi. ABD’yi kazanayım derken Rusya’yı kaybedebilirdik. Erdoğan’ın yeni stratejisini bir kenara yazın. Çünkü bundan sonra daha sık duyacağız.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı