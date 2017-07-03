Abdülkadir Selvi: Erdoğan’ın sağlığı, Erdoğan’a rağmen korunmalı

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…Bayram sabahı Türkiye’nin yüreğini ağzına getiren olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaştım.

Erdoğan, iftarın ardından gece yarısı İstanbul’a dönmüştü. Biraz istirahat etmesi gerekiyordu. Oysa Cumhurbaşkanı tam aksini yapıyor. Sabah namazını kılmak üzere Ataşehir Mimar Sinan Camisi’ne gidiyor. Camide sınırlı sayıda cemaat var. Birlikte sabah namazını kılıyorlar. Saat 05.00’te sabah namazını kılıyorlar. Bayram namazına 1 saat 20 dakika var. Cumhurbaşkanı camide kalıyor. Namazdan sonra müezzin mahfiline geçiyor. Cemaat bayram namazı için geldiği sırada Cumhurbaşkanı’nın varlığından haberdar oluyor. Zaman zaman geriye ya da sağa sola dönüp cemaatle selamlaşıyor. Saat 06.00 sıralarında ise Cumhurbaşkanı, “Allah, Allah, Allaaah” diyerek hafifçe geriye sola doğru devriliyor.

İlk anda ne olduğu anlaşılamıyor. Koruma Müdürü Muhsin Köse, Cumhurbaşkanı’nı yere yıkılmadan yakalıyor. Sağlık ekibini çağırıyor. Sağlık ekibi çok çabuk ulaşıyor. 1 dakikayı bulmadan Erdoğan’a müdahale ediyorlar. O sırada durumu fark eden cami cemaati tekbirler getirerek, çığlıklar atarak, dua ederek, ağlayarak ayağa fırlıyor. Cami içinden çığlık sesleri tekbirlere karışıyor.

…Erdoğan’ın sağlığı, Erdoğan’a rağmen korunmalı. Burada görev sağlık ekibinden önce Emine Hanım’a düşüyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı