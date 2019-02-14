Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın posterlerinde Bahçeli’nin fotoğrafı da kullanılacak

Bu seçimlerde iki gösterge önemli olacak.

1- Yüzde 20 seviyesindeki kararsızların durumu.

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2- Partilerin oylarının ittifak adaylarına hangi oranda yansıyacağı.

Erdoğan bunu gördüğü için, AK Parti’nin propaganda yöntemini değiştirdi. AK Parti propagandası olmaktan çıkarıp, cumhur ittifakının kampanyasına dönüştürdü. AK Parti broşürlerinin MHP’nin seçim merkezlerinde yer alabilecek şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Seçime ittifakla girilen yerlerde adayların Erdoğan’ın posterleriyle birlikte Bahçeli’nin fotoğrafını da kullanması kararlaştırıldı. Burada maksat MHP seçmeninin oylarını AK Parti’ye, AK Parti seçmeninin oylarını MHP’li adaya yönlendirmek. Erdoğan ile Bahçeli’nin ortak mitingi bu anlamda önemli olacak. Gerçi 16 Nisan referandumundan bu yana ‘hayır bileşenleri’ olarak CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP seçmeni arasında bir geçişkenlik söz konusu. Ama önemli olan CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeninin yüzde kaçının ittifak adayına oy verebileceği…

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı