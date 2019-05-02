Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın MHP ile benzer yeni siyasi müttefik arayışında olduğuna dair belirti yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ açılımının MHP Lideri’ni tedirgin ettiği anlaşılıyor. 20 Mart’ta Antalya’da yaptığı konuşmada, “Türkiye ittifakı’ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 23 Nisan resepsiyonunda hem AK Parti’nin Kızılcahamam kampındaki iki konuşmasında cumhur ittifakının devam edeceğini açıkladı. Ancak “Seçim dönemi ile icraat döneminin dinamikleri farklıdır” sözü, Erdoğan’ın bir arayışının olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın MHP ile olan siyasi ittifaka benzer yeni bir siyasi müttefik arayışı içinde olduğuna dair bir belirti söz konusu değil. Erdoğan, önümüzdeki 4.5 yıllık icraat döneminde Türkiye’nin milli meselesinde işbirliği yönünde bir çağrı yapıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı