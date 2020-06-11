Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın Meclis başkanlığı ve kabinede değişikliği eşzamanlı yapacağı tahmin ediliyor

Ben de şaşırdım. Ancak ne zaman ki Meclis’te iktidar kulisini dolaştım, kulağıma kabine söylentileri çalındı…

AK Parti cephesinde çifte heyecan yaşanıyor. Meclis Başkanlığı seçimi ve kabine değişikliği söylentileri… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün Ankara dışında olması, Bakanlar Kurulu’nun değişeceği yönündeki beklentileri artırmış. Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı ve kabine değişikliğini eşzamanlı olarak yapacağını tahmin ediyorlar.

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Kabine değişikliğine gelince, Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının arttırılacağı ve değişimin sınırlı tutulacağı dışında bir bilgi yok. İsim isim hangi bakanların değişeceğini Erdoğan dışında kimse bilmiyor.

Ha bu arada, Erdoğan Ankara’ya döner, Meclis Başkanlığı seçimi yapılır ama kabineye dokunmazsa hayal kırıklığına uğrayan az olmaz. Ama sürpriz olmamalı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı