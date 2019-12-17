Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın ‘Erken seçim yok’ açıklaması hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinin yüreğine su serpti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimle ilgili bir soru üzerine önemli açıklamalar yaptı. “Bizim seçimimiz 2023 Haziran’dır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir” dedi.

Peki erken seçim işi nereden çıktı?

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Hadi bir soru daha… İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partileri için gerekirse 20 milletvekilini vereceğini neden söyleme gereği duydu?

Siyasi kulisleri izliyorum ama ben bu yönde bir hazırlık olduğunu hissetmemiştim. Zaten Erdoğan da erken seçim işine son noktayı koydu. Tabii şimdilik. Çünkü burası Türkiye…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına en çok sevinenlerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olduğu kesin ama bütçe görüşmeleri nedeniyle dün Meclis’teydim. Erdoğan’ın “Erken seçim yok” açıklaması hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinin yüreğine su serpmiş gözüküyordu. Rahatlamışlardı.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı