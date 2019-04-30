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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın ekonomi yönetiminde bir değişiklik yapmayı planlamadığı söyleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam kampında ‘değişim’ mesajının altını çizmesi AK Parti’de dalgalanmaya yol açmış durumda. Erdoğan, “Her alanda ihtiyaç duyulan değişimi gerçekleştireceğiz” demişti. Erdoğan’ın Ramazan Bayramı’ndan sonra teşkilatlarda değişimin düğmesine basacağı söyleniyor. Bu arada parti yönetiminde de önemli değişiklikler bekleniyor. Peki kabine? Erdoğan, MKYK toplantısında kabineden memnun olduğunu söylemişti. Kabinede değişim beklentisi yüksek değil. Olursa da küçük çaplı bir değişim sürpriz olmamalı. Ama ekonomi, dış politika, milli savunma gibi temel alanlarda değişim beklenmiyor.

24 Haziran seçimlerine soğan, yerel seçimlere ise domates ve biber damgasını vurmuştu. Belediye başkanlarıyla baş başa görüşmelerinde Erdoğan’ın “Önümüzdeki günlerde ekonomi daha iyi olacak” dediği ifade ediliyor. Erdoğan’ın daha önemli tedbirler alınmasını istediği ama ekonomi yönetiminde bir değişiklik yapmayı planlamadığı söyleniyor.

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