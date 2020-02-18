Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın darbelere karşı mücadelesi ne zaman konuşulsa, ‘Büyükanıt niye yargılanmadı’ sorusu gündeme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan darbelere karşı büyük mücadele verdi. 15 Temmuz’da darbeyi püskürten lider olarak tarihe geçti. 12 Eylül’cüler ve 28 Şubat’çıların yargılanmasını sağladı. Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesini değiştirip, Yüksek Askeri Şura ve Milli Güvenlik Kurulu’ndaki asker-sivil dengesini kurdu. Demokratikleşmede tarihi bir adım olan Genelkurmay’ın Milli Savunma’ya bağlanmasını sağladı.

Çok büyük işlere imza attı. Ama 27 Nisan’da muhtıra veren dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt yargılanmadı.

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Erdoğan’ın darbelere karşı mücadelesi ne zaman gündeme gelse, ‘Yaşar Büyükanıt niye yargılanmadı? Muhtıra veren Büyükanıt’a devlet övünç madalyası neden verildi? Altına zırhlı Mercedes neden çekildi sorusu’ gündeme geliyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı