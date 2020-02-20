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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın darbe hassasiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a darbe tartışmalarıyla ilgili soru orada geldi. Çünkü Erdoğan, grup konuşmasında her konuya değindi ama bir konuya girmedi. O da darbe söylentileri. “Darbe söylentileri, yeni kampanya. Oyuna gelinmesin, vatana millete ihanettir” dedi. 15 Temmuz’da milletin darbecilere verdiği cevabı hatırlattıktan sonra “Bunun bir defa adını bile anmak bize haramdır” diye konuştu. 

Erdoğan, AK parti milletvekilleriyle toplantıda darbe söylentilerine son noktayı koydu demiştik. Bu kez darbe söylentilerini gömdükten sonra üstüne beton döktü. 

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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