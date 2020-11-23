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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın çıkışı ne anlama geliyor?

Yeni bir reform sürecine giriliyor ama bu geçmişte yaşanan sürecin bir benzeri değil. Yeni süreci Selahattin Demirtaş, Kürt sorunu ya da Osman Kavala üzerinden okumak yanlış olur. Çünkü bu süreç farklı.

Benim gördüğüm kadarıyla yeni sürecin iki ayağı var: Hukuk reformu ve ekonomik restorasyon.

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Bu sürecin en hassas noktası ise cumhur ittifakı ortağı MHP. Erdoğan yeni süreci MHP’nin desteğiyle ve cumhur ittifakı olarak birlikte yürütmeyi hedefliyor.

Yeni reform sürecinde MHP’nin desteğini önemseyen ErdoğanBahçeli’yi rahatsız edecek beyanlara karşı hemen harekete geçti. Yeni reform süreciyle 2023 seçimlerini kazanmayı planlarken bir siyasi kaosla karşılaşmak istemedi. Tam zamanında ve yerinde bir hamle yaptı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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