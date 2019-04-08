Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’na, partiye ve teşkilatlara keseceği faturanın çapı merak ediliyor

Sanki Erdoğan uyarmamış gibi, ne dediyse çıktı. Şimdi hesap zamanı. Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’na, partiye ve teşkilatlara keseceği faturanın çapı merak ediliyor. AK Parti’de değişim nereden başlayacak, henüz onun işaretleri ortaya çıkmış değil. Erdoğan’a göre seçimlerde ne etkili oldu? Siyaset dili mi, ekonomi mi, beka söylemi mi, Kürt oyları mı, CHP’nin aday profili mi, eskimişlik mi, yeni yüzler mi? Henüz onu bilmiyoruz.
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Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 15 bin 630.
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