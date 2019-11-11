Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın Babacan’la yeni bir görüşme yapmayı planladığı söyleniyor

Kılıçdaroğlu, millet ittifakını bir arada tutmaya çalışıyor. İkinci adım olarak millet ittifakını Ali Babacan ve Abdullah Gül partisi ve Davutoğlu ile genişletmeyi amaçlıyor.

AK Parti cephesinde ise birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik bir çaba seziliyor. Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin kuruluş aşamasına geldiği bir sırada Erdoğan, bütünleşme çabalarını arttırdı. Daha önce görüştüğü Ali Babacan’ı birlikte çalışmaya ikna edemeyen Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Babacan’la yeni bir görüşme yapmayı planladığı söyleniyor. Davutoğlu ve Gül’den ziyade Erdoğan’ın Babacan’ın üzerinde durduğu anlaşılıyor. O nedenle Ali Babacan’ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı