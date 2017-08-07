Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın AK Parti’yi ikinci talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’yle mücadele konusunda AK Parti’ye yeni bir talimatı daha oldu. Erdoğan, FETÖ’nün dış ilişkilerinin araştırılması ve dış bağlantılarının ortaya çıkarılmasını içeren bir raporun hazırlanmasını istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’ın temel esasları ışığında FETÖ’yle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Geç kalmış ama önemli bir çalışmaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni talimatının iki ayağı var:

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1- Fetullah Gülen’in dış ilişkilerinin araştırılması.

2- TSK, MİT, Jandarma ve Emniyet’ten sorumlu mahrem imamların dış bağlantılarının ortaya çıkarılması.

Burada kimin hangi ülkeye gidip, hangi kuruluşlarla işbirliği yapmış olmasından ziyade, bu ülke, kuruluş ve istihbarat servisleriyle olan ideolojik işbirliği ortaya konulacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik en büyük ihanet projelerinden biri olan Gülen, zaten yerli ve milli bir oluşum değil. Ama dış bağlantıları ile bunun millete anlatılması gerekiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı