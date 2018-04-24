Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede

Temel Karamollaoğlu’nun CHP’ye Abdullah Gül’ün ortak aday olarak çıkarılması teklifiyle geldiği sır değil. Abdullah Bey’in CHP’nin tavrını çok önemsediği söyleniyor. Eğer CHP evet derse, Abdullah Gül açısından önemli bir avantaj sağlanmış olacak. CHP, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda esnek bir model izliyor. Eğer Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde uzlaşma sağlanır, Meral Hanım adaylıktan feragat ederse yeni bir durum ortaya çıkacak. Ancak Akşener daha önce ilan ettiği şekilde Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmazsa farklı bir tablo ortaya çıkacak.

Abdullah Gül’ün adaylığının tartışıldığı bir diğer parti de HDP. ‘Barış için Gül’ formülüyle yola çıkanlar Abdullah Bey’in adaylığını destekliyor. Ancak partide iki ayrı görüş olduğunu belirtmek isterim. Selahattin Demirtaş’ın adaylığını savunanlar ile Gül’ü destekleyenler arasında mücadele sürüyor. HDP’deki düğümü Kandil’in tavrı belirleyecek. Ortak aday konusunda İYİ Parti ve HDP arasında da bir sorun yaşanıyor. İYİ Parti, MHP’ye PKK ile işbirliği yaptılar dedirtmemek için, HDP’nin olduğu bir fotoğraf karesine girmek istemiyor.

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Cumhurbaşkanı adaylığına dönük ciddi bir trafik yaşanıyor. Çarşamba akşamı fotoğraf büyük ölçüde netleşecek, hafta sonuna kadar düğüm çözülecek. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor. Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı