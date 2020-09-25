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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’dan ‘Komşu değil, aday ülkeyiz’ çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’le görüşmesinde önemli bir uyarıda bulunuyor. Erdoğan, Türkiye’den “komşu ülke” olarak söz edilmesine tepki gösterip Von der Leyen’“Bizden komşu ülke olarak söz ediyorsunuz ama biz komşu değil, AB’ye tam üyelik için aday ülkeyiz. Aday ülke statümüze atıfta bulunulmasını istiyoruz” diyor.

(…)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile üçlü bir konferans yapmıştı. O görüşmede Erdoğan’ın Michel’e Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Erdoğan’ın “Bizi AB’ye üye yapmayacaksanız, verin kararınızı”  diye çıkıştığı, Michel’in ise yanıt vermekten kaçındığı öğrenildi.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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