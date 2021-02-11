Abdulkadir Selvi: Erdoğan ‘yeniden kuruluş anayasası’ hazırlamayı öneriyor

Size önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak önümüzdeki asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa metni ortaya çıkarmalıyız. Hatta bu öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti’nin 150’nci, 200’üncü yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin. Bu öyle bir metin olsun ki anayasa hukuku literatüründe tüm dünyada örnek gösterilsin, diğer toplumlara da ilham versin” sözlerini aktarmak istiyorum.

Erdoğan bu sözlerinin devamında, “Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım” dedi.

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1923’ten 2023’e, yani Cumhuriyet’in 100’üncü yılı. Neden Cumhuriyet’in 100’üncü yılı? Çünkü Erdoğan, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, ‘yeniden kuruluş anayasası’ hazırlamayı öneriyor. O nedenle yeni anayasa, ruhu felsefesi ve adıyla, ‘yeniden kuruluş anayasası‘ olarak tanımlanıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı