Abdulkadir Selvi: Erdoğan, yeni kuşak bir kadroyu Türkiye’nin yönetimine taşıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in ilk günü AK Parti grubundaki konuşmasında, ”Bize yorgun yakıştırması yapanların bizim ne denli antremanlı olduğumuzdan haberleri yok” demişti. Erdoğan 16 yılın birikimiyle siyasetten, bürokrasiden ve iş dünyasından yeni kuşak bir kadroyu Türkiye’nin yönetimine taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin kodlarını da vermeye başladı. Siyaset tarzı olarak kibir yerine tevazu, ben yerine biz. Yönetim açısından normalleşme. Sadece sınırlarımızın içinde değil, batı dünyasıyla ilişkiler açısından da bir normalleşme sürecine girilmesi amaçlanıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli önceliği; ekonomi. Hatta AK Parti’nin yetkili kurullarında, terörle mücadele, dış politika, ekonomi diye yeni dönemin üç önceliğini sıralarken, ”ekonomi, ekonomi, ekonomi” diye altını çizme gereği duyuyor.

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Yeni dönem, yepyeni şartlarla geliyor.

Erdoğan, ”Nerede kalmıştık” demiyor. “Yeniden Bismillah” diyerek yeni bir yola çıkıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı