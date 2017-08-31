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Abdulkadir Selvi: Erdoğan tabloyu netleştirmeye çalışıyor, ona göre bir oyun kurgulayacak

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2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte başkanlık sistemine geçilecek. Erdoğan, mimarı olduğu sistemle ülkeyi 10 yıl daha yönetmek istiyor. Muhalefet de bunun farkında. Başarabilirlerse Erdoğan’ı ilk turda engelleyip, ikinci turda seçtirmemeyi hedefliyorlar. 2019’da ya “Başkan Erdoğan” dönemi başlayacak ya da bir dönem sona erecek. O denli hayati bir seçime gidiyoruz.

2019’a 2 yıl gibi bir süre olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı hesapların yapılmasının altında yatan neden bu. 2019 sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, ondan öte anlamlar taşıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiden belirsizliği gidermeye ve karşısındaki tabloyu netleştirmeye çalışıyor. Çünkü o tabloya göre bir oyun kurgulayacak.

2014’te CHP ile MHP bir çatı oluşturmuş, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu çıkarmıştı. Ama asıl önemli olan Selahattin Demirtaş’ın adaylığıydı. Yüzde 9.6 oranında oy alan Demirtaş, Erdoğan’a gidecek olan “Muhafazakâr-Kürt” seçmenin bir kısmını engelledi. Kürt seçmen, “İkinci tura kalırsa Erdoğan’a oy vereceğim” diyordu. Birinci turda Kürt seçmenin oylarını almasına rağmen Erdoğan’a coşkulu bir destek olmadı.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı


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