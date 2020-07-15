Abdulkadir Selvi: Erdoğan sosyal medya için ne talimatı verdi?

Sosyal medyayla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, “Mutabakat sağlayarak getirelim” diye talimat vermiş. Meclis’in çalışması 30 Temmuz’a kadar uzatıldı. Eğer mutabakat sağlanırsa sosyal medya düzenlemesi çıkarılacak, yoksa yeni döneme kalacak. Hangi düzenlemeler getiriliyor?

1) Unutulma hakkı getiriliyor.

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2) Elektronik tebligat olacak.

3) Temsilcilik bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

4) Özel hayatın gizliliğin ihlaliyle ilgili başvurulara 48 saat içinde yanıt verilecek.

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5) Mahkeme kararı ile içeriklerin kaldırılmasına 48 saat içinde yanıt vermeyenlere 50 milyon TL’ye kadar ceza verilebilecek.

6) İçeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesiyle ilgili kararlar hakkında 3 ve 6 ayda rapor verilecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı