Abdulkadir Selvi: Erdoğan, seçim taktiği olarak AK Parti-CHP kutuplaşmasına oynuyor

Erzurum’daki ilgiden yüksek moralle dönen Erdoğan, son haftayı İstanbul’a ayıracak. İstanbul’u ilçe ilçe, semt semt gezip miting yapacak. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözü Erdoğan’a ait. Ama aynı zamanda, ”İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” yaklaşımının mimarı da o.

Erdoğan seçim kampanyasına başlayınca bir yandan da rakipleriyle polemiklere başladı. Belli ki diğer cumhurbaşkanı adaylarının açıklarını yakaladıkça kullanmaktan çekinmeyecek. Ama daha çok Muharrem İnce’yi hedef alacağı anlaşılıyor. İnce’nin yerli otomobil projesini durduracağı yönündeki açıklamasına Erzurum’dan yanıt verdi. Erdoğan, seçim taktiği olarak AK Parti-CHP kutuplaşmasına oynuyor.

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Muhalefet partilerinin seçim beyannamelerini izledim, cumhurbaşkanı adaylarının açıkladığı manifestoları inceledim. Muhalefetin söylem ve vaatleri iki noktada toplanıyor.

1- Mega projelerin iptali.

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2- Yeni olarak eski parlamenter sisteminin önerilmesi.

Kimi Ankara-Sivas hızlı trenine, kimi Çanakkale Köprüsü’ne, kimi Kanal İstanbul’a karşı çıkıyor. Yatırımları iptal etmeyi vaat ediyorlar. Millet yatırımı iptal edene değil, daha iyisini yapacak olan oy verir.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı