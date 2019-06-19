Abdulkadir Selvi: Erdoğan sahaya çıkıyor, ilk hedefi Saadet oyları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘dostlarla buluşma’ toplantısının ilkini pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde ’94 ruhuyla Cihannüma’ toplantısına katılarak gerçekleştirdi. Erdoğan’ın Milli Selamet ve Refah Partisi’nden bu yana gelen dostlarını görmekten mutlu olduğu söyleniyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “3 bin 600 kişilik salonda 7 bin 600 kişi vardı. Cumhurbaşkanımız programdan çok memnun oldu. Dostlarının yüksek katılımından dolayı mutlu oldu. Huzur buldu” dedi. Göksu, Milli Görüş çizgisinden gelen ve kanaat önderi olan isimlerin sahada çalışmaya başladığını anlattı.

Öncelikli hedef, Saadet Partisi’nin 31 Mart’ta 103 bin olan oyunun 40-50 binini çekmek…

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı