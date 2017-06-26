Abdülkadir Selvi: Erdoğan sadece Erdoğan değil

Ramazan orucu, şeker hastalığı ve yoğun temposu, sonunda bayram namazında Cumhurbaşkanı’nın sağlık sorunu yaşamasına yol açtı. Kendisine acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşın altına sadece elini sokan değil, bedenini koyan bir lider. Ancak yaşadığı sağlık sorunu, daha çok dikkat etmesini gerektiriyor.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çalışma temposunu daha da artırdı. 16 Nisan’da yorucu bir referandum kampanyası yürüttükten sonra 17 Nisan sabahı Bakanlar Kurulu’nu topladı.

Erdoğan sadece Erdoğan değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı. Ortadoğu’nun yeniden şekillendirildiği bir dönemde Erdoğan’ın liderliği Türkiye’ye ameliyat yapılmasını engelliyor.

Erdoğan dünya liderleriyle göz hizasında konuşan güçlü bir lider. O nedenle tasfiye etmek için darbe girişimi dahil her türlü yolu deniyorlar.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı