Abdulkadir Selvi: Erdoğan kutuplaştırıcı siyasetten kucaklayıcı siyasete geçiyor

31 Mart yerel seçimleri ve tekrarlanan İstanbul seçimlerine giderken kutuplaştırıcı söyleminin dozunu arttıran bir Erdoğan vardı. Belki yeni sürecin ilk işareti Erdoğan’ın bu tarzı terk etmesi oldu. Bir anlamda bir kırılma yaşanıyor. Erdoğan kutuplaştırıcı siyasetten kucaklayıcı siyasete geçiyor. Önceki gün yapılan MKYK toplantısında da Erdoğan, buna yönelik yeni işaretler verdi. “Kucaklayıcı politikalara devam etmek lazım. Kucaklayıcı siyaseti AK Parti açısından yararlı, Türkiye’de demokrasiyi geliştirme açısından ise önemli buluyorum” dedi.

Erdoğan partisinin en yetkili karar organı olan MKYK’da AK Parti siyasetinin yeni rotasını, ‘kucaklayıcı politikalar’ olarak tayin etti. Bunun iki yüzü var. Biri, evin içini düzenlemek, ikincisi ise tabanı genişletmek, belki cumhur ittifakına yeni paydaşlar kazandırmak.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı