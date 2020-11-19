Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Kalyoncu’yu arayıp ‘Sana yakışır, tebrik ederim’ demiş

Erdoğan, yangından sonra Vaniköy Camisi’yle ilgili son durum hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan her gün düzenli olarak bilgi alıyormuş. İstanbul Valisi’nin verdiği bir bilgi Cumhurbaşkanı’nı çok memnun etmiş. Yerlikaya, işadamı Cemal Kalyoncu’nun Vaniköy Camisi’ni yaptırmaya talip olduğu bilgisini verince, Erdoğan hemen Kalyoncu’yu arayıp “Cemal Bey, şimdi duydum. Camiyi yaptırmaya talip olmuşsun. Böyle düşünmenden dolayı çok sevindim” demiş. Kalyoncu da “Efendim komşuyum. Bana yakışır” karşılığını verince, Erdoğan “Doğru. Sana yakışır. Tebrik ederim” demiş.
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