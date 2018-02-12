Abdulkadir Selvi: Erdoğan İstanbul’a neşter attı

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Erdoğan’ı Türk siyasetine kazandıran İstanbul oldu. AK Parti, İstanbul’dan doğdu. Ancak İstanbul bir süredir sinyal veriyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 51.79 oy oranı ile birinci turda seçilirken, İstanbul’dan yüzde 49.83 oy aldı.

Reklam

16 Nisan referandumunda, evet oylarının Türkiye ortalaması yüzde 50.4 iken, bu oran İstanbul’da 48.65’te kaldı. Erdoğan bunu gördüğü için İstanbul’a neşter attı.

Yeni il yönetimine bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarının her hafta sonu İstanbul’u kapı kapı gezmesi için program yapması talimatını verdi. Yerel seçimlere 13 ay var ama Erdoğan, İstanbul seçimlerini kazanmak için işi sıkı tutuyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı