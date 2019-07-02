Abdulkadir Selvi: Erdoğan ile AK Parti’yi birbirinden koparma tuzağı kuruluyor

23 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanının ayrılması yönünde tezler ileri sürülmeye başlandı. Sistem tartışmasına girme düşüncesinde değilim. Aktarmak istediğim farklı bir plan. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’nı bırakması formülünden söz ediyorum. Erdoğan’ın AK Parti ile irtibatının sadece üyelik düzeyinde devam etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. AK Parti’de böyle bir çalışma söz konusu değil. Bu tür formüller daha çok Erdoğan ve AK Parti dışında pişiriliyor. Hadi bir adım daha ileri gideyim. Bu modelin temelinde Erdoğan ile AK Parti’yi birbirinden ayırmak yatıyor. Erdoğan ile AK Parti’yi birbirinden koparma tuzağı gibi görünüyor. Modelin adı, Erdoğan’sız AK Parti ya da AK Parti’siz Erdoğan… Erdoğan’sız bir AK Parti’nin ömrü ne olur, ondan emin değilim. Özal’sız ANAP, Demirel’siz DYP yaşamamıştı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı