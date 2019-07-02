Abdulkadir Selvi: Erdoğan ile AK Parti’yi birbirinden koparma tuzağı kuruluyor

23 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanının ayrılması yönünde tezler ileri sürülmeye başlandı. Sistem tartışmasına girme düşüncesinde değilim. Aktarmak istediğim farklı bir plan. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’nı bırakması formülünden söz ediyorum. Erdoğan’ın AK Parti ile irtibatının sadece üyelik düzeyinde devam etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. AK Parti’de böyle bir çalışma söz konusu değil. Bu tür formüller daha çok Erdoğan ve AK Parti dışında pişiriliyor. Hadi bir adım daha ileri gideyim. Bu modelin temelinde Erdoğan ile AK Parti’yi birbirinden ayırmak yatıyor. Erdoğan ile AK Parti’yi birbirinden koparma tuzağı gibi görünüyor. Modelin adı, Erdoğan’sız AK Parti ya da AK Parti’siz Erdoğan… Erdoğan’sız bir AK Parti’nin ömrü ne olur, ondan emin değilim. Özal’sız ANAP, Demirel’siz DYP yaşamamıştı.
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Erdoğan-Trump zirvesi sonrası dolar 5.65’in altında, borsa 100 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi. Lira varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.
Caprice Gold mağdurlarına şimdi de vergi ve harç şoku!
İşadımı Fadıl Akgündüz’ün yarım kalan Caprice Gold projesinden devremülk alanlar şu sıralar yeni bir sorunla karşı karşıya. Mülk sahipleri sekiz yıldır projenin tamamlanmasını beklerken, Maliye peşi sıra vergi cezaları kesmeye başladı. Cezalardan biri, tapu harçlarının eksik yatırılması nedeniyle, diğeri ise devremülk sahiplerinin hesaplarına bir dönem yatırılan kira gelirlerinin ödenmeyen vergisi için kesildi. Ceza kesilen kişi sayısı 1200’e yakın.
Onun adı edepsizlik değil, yurttaşlık!
“Neden bu kadar kolay dayak yiyoruz?” sorusunu yönelttiğim yazıyı, yurttaşlık meselesine devam edeceğimi söyleyerek bitirmiştim. Aslında konuyu bugün başka bir bağlam içinde ele almayı düşünürken, AKP’li bir siyasetçinin ifadeleri, ‘örneği’ değiştirmeme neden oldu. AKP’de ‘özgül ağırlığı’ olduğu varsayılan siyasetçi katıldığı televizyon programında genellikle olduğu gibi ‘görkemli’ bir performans sergilemiş.
Metrobüs ve vapur seferleri artırılıyor; tünel ve köprü ücretinde indirim yolda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı açıklamada Fatih Sultan Mehmet köprüsünde (FSM) yapılan yol çalışması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı’ndan Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim köprüsünün kullanım ücretinin düşürülmesini talep ettiklerini belirtti.
Bazı kimyasal ve bataryalarda gümrük vergisi sıfırlandı: Kontenjanla sınırlı
Otomotivden yazar kasa imalatına, birçok farklı sektörde kullanılan bazı kimyasallar ve bataryalarda gümrük vergisinin sıfırlandığı fakat her kalem için belirli bir kontenjan olduğu duyuruldu.