Abdulkadir Selvi: Erdoğan güç odaklarıyla değil milletle sözleşme yaptı

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı vizyonunu ortaya koyduğuna göre, diğer cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’nun da seçim beyannamelerinden ayrı olarak manifesto açıklamalarını bekliyoruz. Zaten Erdoğan’ın arkasında 16 yıllık bir icraatı ve bir duruşu var. Asıl onların nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya vizyonuna sahip olduklarını ortaya koymaları gerekiyor.

Erdoğan’ın açıkladığı manifestoyu değerlendirdiğimizde ise, yeni bir yola çıkarken milletle yapılan bir ahitleşmeydi. Bir anlamda, Erdoğan güç odaklarıyla değil milletle sözleşme yaptı. Askeri vesayetin güçlü olduğu bir Türkiye’yi nasıl ki “milletin özne olduğu bir Türkiye” haline dönüştürdüyse, ahitleşmesini de yine milletle yaptı. ”Ahdim olsun ki, yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak” diye bir vizyon ortaya koydu. Özal cumhurbaşkanı seçildikten sonra Meclis’teki ilk konuşmasında üç hürriyeti ortaya koymuş, “Serbest düşünce, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyeti” demişti. Bunlar tarihi belgelerdir.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı