Abdulkadir Selvi: Erdoğan ‘fitne kapısı’nı kapattı

Kritik süreçte Erdoğan, AK Parti milletvekillerinin önüne 2023 perspektifini koydu. Ama ondan önce çok daha önemli bir iş yaptı. Önce ona değineceğim. Erdoğan’ın üç günlük kampın sonunda ve milletvekilleriyle birebir görüşmesinden sonra bu uyarıyı yapma ihtiyacı hissetmesinin anlamı büyük.

Şimdi gelelim o uyarıya. Erdoğan, önce, ‘fitne kapısı‘nı kapattı. “Fitne bayağı egemen ve fitnenin egemen olduğu yerden de ne bereket ne de hayır çıkar” dedi. İslam tarihinde fitnenin neden olduğu acılar, muhafazakar siyasette yol açtığı tahribatlar iyi bilindiği için bu uyarının anlamı büyüktü.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı