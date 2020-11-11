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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan ekonomide her zamankinden daha çok etkin olacak

Erdoğan, ekonominin seçmen tercihlerinde ne kadar belirleyici olduğunu bilen bir siyasetçi. Demirel’in deyişiyle, “Tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur”. Ayrıca AK Parti’nin yüzde 50’lere ulaşıp girdiği seçimleri kazanmasında ekonominin payı büyük. O nedenle Erdoğan’ın yeni dönemde daha fazla ekonomiye zaman ayıracağı söyleniyor. Erdoğan’ın özellikle son dönemde zamanının büyük bir bölümünü ekonomiye ayırdığı ifade ediliyor. Yeni dönemde ekonomiyi Lütfi Elvan yönetecek. Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı olarak fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu olacak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan her zamankinden daha çok etkin olacak.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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