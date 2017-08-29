Abdülkadir Selvi: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olması için Kılıçdaroğlu’na, ‘Gel gel’ yapıyor

Share Pin Pocket +1 Flip WhatsApp Shares 0

Cumhurbaşkanı, evet cephesini tahkim etmeye çalışırken diğer yandan da rakiplerini belirlemeye çalışıyor. AK Parti’de Adalet yürüyüşünden sonra Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığından kaçamayacağı düşünülüyor.

Bundan dolayı da bir rahatsızlıkları yok. Dikkat ederseniz, Kılıçdaroğlu’nun atletini bile polemik konusu yaparken, Meral Akşener’i muhatap almıyor, yok gibi davranıyor.

Reklam

Kemal Bey, “Erdoğan benden korkuyor” diyor. Hani bir söz vardır ya, “Beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı” diye. Tam o durum.

Kılıçdaroğlu’ndan korkan yok. Tam aksine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olması için Kılıçdaroğlu’na, “Gel gel” yapıyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı