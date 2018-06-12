Abdülkadir Selvi: Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’den beklediği oranda destek alamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçmeninin yüzde 99’unun oyunu alıyor. Muhafazakâr kesimde AK Parti’ye oy vermeyeceğini söyleyen seçmen dahi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. O nedenle Erdoğan ile AK Parti oyları arasında bir makasın olması bekleniyor. Erdoğan oylarını yüzde 50’nin üzerinde tutmaya çalışırken, AK Parti’yi de sırtında taşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’den beklediği oranda destek alamayan Erdoğan’a, Kürt seçmen desteğini sürdürüyor. Erdoğan’ın ilk turda seçilmesinin önünde bir engel gözükmüyor. Meclis’te ise MHP etkisi ittifakın lehine gelişiyor. ‘Cumhur ittifakı’ MHP’nin katkısıyla Meclis’te çoğunluğu sağlıyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı