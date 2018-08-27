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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı. Bu partilerin oy oranıyla ilgili bir anket değil. Belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde duruldu.

Henüz seçim ortamı politize olmadan önce “Sizi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu soruldu. Bu çalışma Erdoğan’ın önünde duruyor ama asıl araştırmalar ve değerlendirmeler bundan sonra yapılacak.

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AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldi. İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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