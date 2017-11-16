Abdulkadir Selvi: Erdoğan Bahçeli ile 2019’a da birlikte yürümeyi planlıyor

AK Parti, duruşunu belirlemek için Erdoğan’ın dönüşünü bekliyor. Ancak gelen bilgiler Bahçeli’nin açıklamasının Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı yönünde.

Zaten Erdoğan, uyum yasalarıyla ilgili çalışma yapan heyete, seçim ittifaklarına imkân veren bir düzenleme yapılması talimatını vermişti. CHP ya da HDP ile ittifak yapılmayacağına göre, buradaki muradın MHP olduğu anlaşılıyor. Hatta biraz daha netleştirirsek, Erdoğan’ın, “MHP ile seçim ittifakına imkân verecek bir düzenleme yapılması”nı istediği söyleniyor.

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Bahçeli birkaç kez cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönündeki sorulara tepki gösterdi ama Erdoğan, Bahçeli ile 2019’a da birlikte yürümeyi planlıyor. Diplomasi diliyle söyleyecek olursak, iki parti şimdilik stratejik ortak.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı