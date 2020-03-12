Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Babacan’ın kurucu üyesi için ‘Kripto FETÖ’cü’ demiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Babacan partisiyle çok ilgili durmadığını söylemiştim. Ali Babacan’la iplerin koptuğu görüşmede “Ümmeti parçalamaya hakkınız yok” demişti. Erdoğan’a, Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için “O kripto FETÖ’cü” demiş. Hem de üstüne basa basa… O isim bende ama sormayın, söylemem…
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Cari dengede 44 milyar dolarlık revizyon; ocakta açık beklentilerin altında
Merkez Bankası (MB) cari dengede 2013-2019 yılları için toplam 44 milyar dolarlık revizyon yaparken ocak ayı için cari açık da 1.8 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.
Türkiye’deki ilk ‘corona’ vakasından sonra marketlere akın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı’ görüldü.
Halk sağlığı uzmanı: ‘Corona’ sigara içenleri daha çok etkiliyor
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Melike Yavuz, corona virüsünün sigara içenleri daha fazla etkilediğini söyledi.
MİT mensubunun cenazesi haberinden tutuklanan gazeteciler: Mesele o değil
CHP’li Utku Çakırözer, MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haberler gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ile Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.
Son rakam: ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 4 bin 300’ü buldu
Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 296’ya yükseldi.