Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Babacan’ın kurucu üyesi için ‘Kripto FETÖ’cü’ demiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Babacan partisiyle çok ilgili durmadığını söylemiştim. Ali Babacan’la iplerin koptuğu görüşmede “Ümmeti parçalamaya hakkınız yok” demişti. Erdoğan’a, Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için “O kripto FETÖ’cü” demiş. Hem de üstüne basa basa… O isim bende ama sormayın, söylemem…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı