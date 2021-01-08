Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Asiltürk’ü ziyaret ederek Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı

Erdoğan’ın ziyareti bir gün önceden netleşmiş. Görüşme hakkında Temel Karamollaoğlu’na da bilgi verilmiş. Bir saat süren ziyaret, samimi bir sohbet ortamında gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk’e Kuran-ı Kerim hediye etmiş. Asiltürk bundan memnun kalmış. Milli Selamet Partisi’nden başlayıp Refah Partisi’nde devam eden bir geçmişe sahip oldukları için daha çok geçmişin hatıraları yâd edilmiş. Ama tamamen nostaljik bir görüşme olmamış. Tam aksine, ülke sorunları ve dünyadaki gelişmelerde değerlendirilmiş. Peki AK Parti ile Saadet Partisi’nin seçimlerde ittifak yapması konuşulmuş mu? O düzeyde bir görüşme olmamış. Ama zaten bu görüşme dahi başlı başına bir mesaj değil mi? Erdoğan, Asiltürk’ü ziyaret ederek zaten Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı. Bunun bir siyasi sonucu olur mu, orasını ben de merak ediyorum ama hani ünlü bir söz vardı ya: “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu.”

Abdulkadir Selvi’nin yazısı