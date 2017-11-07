Abdülkadir Selvi: Erdoğan Akşener’i muhatap almadı, bu bir strateji

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Dikkatinizi çekti mi bilmem ama Cumhurbaşkanı Erdoğanşu ana kadar Meral Akşener’i muhatap almadı.

Bu bir stratejinin gereği; AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor.

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Akşener’in, kararsız seçmenler ile MHP ve CHP’den kopanlarla bir dalga oluşturduğu anlaşılıyor. Akşener’in kaderini Akşener’in performansı belirleyecek. Siyasette Akşener etkisini 2019 seçimlerinde göreceğiz.

Merkez parti hedefiyle yola çıkan Akşener, MHP muhalifi bir kadroyla ortaya çıktı. Topluma merkez parti olmak gibi bir görüntü veremedi. Kürt’ü ve Alevi’si olmayan merkez parti olabilir mi?

Ayrıca (…) Erdoğan merkezde bir boşluk bırakmıyor. Akşener belli ki küçük bir dalga boyu oluşturacak ama Erdoğan’ın 2019’a damgasını vuracağı görülüyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı