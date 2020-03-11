Abdulkadir Selvi: Erdoğan AB’ye ‘Verin şu vizeleri’ diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel’de AB liderleriyle yaptığı toplantıda çok önemli diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. Bunları aktaracağım. Ama en sonda söyleyeceğimi en başta yazayım istedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler sırasında AB ile katılım ortaklığı müzakerelerinin başlaması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunu gündeme getirince, AB başkanları “Bunlar siyasi reformlara bağlı. Türkiye’nin siyasi görünümünün düzelmesi lazım. Siz reformlar konusunda somut adımlar atın. Biz de AB’ye katılım ortaklığı müzakerelerinin başlaması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda telkinlerde bulunalım” diye karşılık veriyorlar.

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Toplantının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözü AB’ye vizelerin kaldırılması konusuna getiriyor. “Vize serbestisinde biz 66 kriteri yerine getirdik. Siz de 6 kriteri şart koşmayın. Verin şu vizeleri” diyor. AB Başkanları ise Türkiye’nin görünümünün düzeltilmesi yönünde daha çok çaba gösterilmesini öneriyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı