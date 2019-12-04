Abdulkadir Selvi: Erdoğan, ABD dönüşünde Afşin-Elbistan Termik Santrali’ni işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik’le konuştu

Termik santrallarla ilgili 50. madde Meclis’te görüşülürken, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri filtresiz baca görüntüleri, ölçümler ve hava kirliliğini yansıtan fotoğrafları o sırada ABD’de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletiyorlar.

Erdoğan da ABD dönüşünde Afşin-Elbistan Termik Santralı’nı işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik’i arıyor. “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” diye soruyor. İkna edici bir yanıt alamayınca bu kez, “Sen ne yapıyorsun, anlat” diye üsteliyor. Holding sahibi ise “Sayın Cumhurbaşkanım, 10 bin kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz” diyor.

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Erdoğan bu yanıt üzerine sesini yükseltiyor. “Süre uzatımına rağmen sen hiçbir şey yapmamışsın” diye çıkışıyor. Erdoğan’ın sertleşmesi üzerine holding sahibi, “O zaman ben bırakayım” diyor. Erdoğan, “Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum” dedikten sonra telefonu kapatıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı