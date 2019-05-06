Abdulkadir Selvi: En geç bu gece yarısı ya da salı günü seçimin akıbeti belli olacak

İstanbul meydan muharebesinin tam ortasında duran Yüksek Seçim Kurulu ise bugün saat 14.30’da toplanacak. YSK’nın ilçe seçim kurullarından talep ettiği bilgilerin sisteme girişi perşembe günü tamamlanmıştı. Siyasi partiler gerekli çalışmalarını yaptılar. İstanbul seçimleriyle ilgilenen YSK üyesi Nakiddin Buğday, ön incelemesini tamamladı. YSK’da ilk olarak müzakere yapılacak. YSK üyesi Nakiddin Buğday’ın sunacağı raporun ardından siyasi parti temsilcileri söz alıp görüşlerini açıklayacaklar.

Mücadelenin AK Parti’nin YSK üyesi Recep Özel ile CHP’li üye Mehmet Hadimi Yakupoğlu arasında geçmesi bekleniyor. Ardından yapılan sunumlar ışığında değerlendirme sürecine geçilecek. Son olarak “karar oturumu”na geçilecek. Burada siyasi parti temsilcilerinin oy hakkı bulunmuyor. Nihai kararı YSK’nın 11 üyesi verecek. YSK kararlarının temyizi olmadığı için en geç bu gece yarısı ya da salı günü İstanbul seçimlerinin akıbeti belli olacak.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı