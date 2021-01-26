Abdulkadir Selvi: ‘En beğendiğiniz siyasetçi’ anketinde Erdoğan açık ara önde, onu Demirtaş takip ediyor

Yeni yılın yeni anketi olması nedeniyle bugün Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın ocak ayı anketini paylaşmak istiyorum.

(…)“En beğendiğiniz siyasetçi” anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 31.1’le açık ara önde yer alıyor. Onu cezaevinde olmasına rağmen 8’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Daha önce ilk sıralarda Ekrem İmamoğlu gelirdi. İmamoğlu, 7.1’le dördüncü sıraya gerilemesine rağmen önemini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise birkaç basamak ilerleme sağlamış. Akşener 7.4’le İmamoğlu’nun bir tık üstünde kalıyor. Geçen yıl anketlerde yer almaya başlayan Mansur Yavaş ise 6.5’le İmamoğlu’nun ardından beşinci sırada görünüyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı