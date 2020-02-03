Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli’yle ilgili bir tasarrufta bulunacak mı?

Başörtüsü işi öyle göründüğü gibi basit bir iş değil. Muhafazakâr kesimin kırmızı çizgisidir. Başörtüsü zulmü 28 Şubat’ın sonunu getirdi. AK Parti döneminin kapısını açtı. Lafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin başörtülülere hakaret eden çirkin ve yakışıksız sözlerine getirmek istiyorum.

Sokakta saldırıya uğrayan başörtülüleri arayan Kılıçdaroğlu, İSMEK’te hakarete uğrayan başörtülüleri arayacak mı? İmamoğlu’ndan genel sekreter yardımcısı Şişli’yi görevden almasını isteyecek mi?

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu samimiyet testinde…

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Merak ediyorum, seçim kampanyası sırasında Yasin-i Şerif okuyan, camide namaz kılan, başörtülü annesiyle görüntüler veren Ekrem İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli’yle ilgili bir tasarrufta bulunacak mı?

Abdulkadir Selvi’nin yazısı