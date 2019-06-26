Abdulkadir Selvi: Ekonomi, adalet, milli savunma ve dışişleri bakanları kalıyor izlenimine sahibim

Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilerin kabine değişimiyle ilgili sorularına, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz” dedi. Erdoğan şimdiye kadar da bu yöntemi izledi. Eğer kabine değişikliği çok yoğun bir şekilde yazılıp çizilmeye başlandıysa Erdoğan, yapacağı değişikliği bile yapmadı. “Zamanını ve kapsamını ben belirlerim, bana değişiklik dikte edemezsiniz” mesajını verdi. Güçlü liderliğin bir özelliği bu. Ama seçmen sandıkta değişim mesajı verdiyse, ona karşı direnmek de olmaz. Erdoğan’ın grup konuşmasında Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlarının çalışmalarından söz etmesi, AK Parti grubunda Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri bakanları kalıyor yorumuna neden oldu. Diğer bakanlara haksızlık etmek istemem ama ben bir algıyı yansıttım. Ben de benzer bir izlenime sahibim.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı