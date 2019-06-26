Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Ekonomi, adalet, milli savunma ve dışişleri bakanları kalıyor izlenimine sahibim

Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilerin kabine değişimiyle ilgili sorularına, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz” dedi. Erdoğan şimdiye kadar da bu yöntemi izledi. Eğer kabine değişikliği çok yoğun bir şekilde yazılıp çizilmeye başlandıysa Erdoğan, yapacağı değişikliği bile yapmadı. “Zamanını ve kapsamını ben belirlerim, bana değişiklik dikte edemezsiniz” mesajını verdi. Güçlü liderliğin bir özelliği bu. Ama seçmen sandıkta değişim mesajı verdiyse, ona karşı direnmek de olmaz. Erdoğan’ın grup konuşmasında Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlarının çalışmalarından söz etmesi, AK Parti grubunda Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri bakanları kalıyor yorumuna neden oldu. Diğer bakanlara haksızlık etmek istemem ama ben bir algıyı yansıttım. Ben de benzer bir izlenime sahibim.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Gezi sanığı Tayfun Kahraman: Gezi’den korkulacak bir şey yok

Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde avukat Can Atalay’ın ardından savunmasına başlayan şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman “Gezi eyemleri kendiliğinden oluşmuştur. Bilinçli bir kurgu değildir. Milyon insana ne para yeter ne de organizasyon, iddianame başarısız bir senaryodur” dedi.

Erdoğan: Kabine revizyonu gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçim sonucunu değerlendirirken, “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı, kabine revizyonu için “Gerekirse yaparız” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...