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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Edindiğim izlenim; Kılıçdaroğlu kısa bir süre içinde Muharrem İnce ile görüşecek

Kahvaltıda Kılıçdaroğlu’nun yakınında bir yere düştüm. “Libya’da ne işimiz var” diyen CHP Lideri’ne Atatürk’ün Libya’nın milli giysileri içindeki fotoğrafını gösterip “Atatürk’ün Libya’da ne işi vardı?” diye sormuştum. Kılıçdaroğlu ile sıcak bir şekilde tokalaştık. “Atatürk’ün Libya’da ne işi vardı?” diye sormadım ama “Tezkere geçti, hâlâ Libya’ya asker gönderilmemesinde ısrarlı mısınız?” diye sordum.

Bir şey dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu, CHP’yle ilgili sorulardan memnun olmadı. Biz Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce diye sordukça o, “İktidar medyası ‘CHP’de bir çatlak oluşturur muyuz’ diye çalışıyor” karşılığını verdi. Edindiğim izlenim: Kılıçdaroğlu kısa bir süre içinde Muharrem İnce ile görüşecek.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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