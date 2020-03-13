Abdulkadir Selvi: DEVA Partisi kendine deva olacak mı?

Ali Babacan’ın kuracağı parti için öyle bir hava oluşturulmuştu ki, sanki ‘dertlere deva, hastalara şifa’ olacak, bütün sorunları bir dokunuşta çözecekti. Ancak tartıya çıktılar, ağırlıkları belli oldu.

Parti kurulduktan 24 saat sonra, “DEVA Partisi kendine deva olacak mı?” sorusu sorulmaya başlandı. Yeni partiler için artık ne kadar oy alacaklar denilmiyor, iktidardan ne götürecek diye hesap yapılıyor. Peki Ali Babacan’ın partisi hangi partiden oy alacak? Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın AK Parti kökenli olmaları, kurdukları partinin de AK Parti’den oy alacağı anlamına mı geliyor?

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı