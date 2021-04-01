Abdulkadir Selvi: Demirtaş’ın üçüncü ittifak önerisi seçimlerin mecrasını değiştirebilir

Selahattin Demirtaş yeni bir adım daha attı.

“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, ‘demokrasi ittifakı’ olarak ilan edilebilir” dedi.

Reklam

Demirtaş’ın bu sözleri millet ittifakına yönelik bir uyarı olarak görülebilir. Ya da başka bir ifade ile, İYİ Parti’ye yönelik bir tehdit olarak da değerlendirilebilir. Ama bence Selahattin Demirtaş, siyasi sonuçları açısından önemli bir öneride bulunuyor, üçüncü bir ittifak öneriyor. Elbette ki bu HDP liderliğinde üçüncü bir ittifak olacak.

Demirtaş’ın teklifi HDP siyasetinde ne kadar karşılık bulur orasını bilmiyorum ama üzerinde durulmaya değer. Demirtaş’ın üçüncü ittifak önerisi 2023 seçimlerinin mecrasını değiştirebilir.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı